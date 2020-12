La saison n’a été à nulle autre pareille et elle restera évidemment gravée dans les mémoires à cause de l’épidémie de coronavirus mais pas seulement. Car cette année cycliste a aussi généré une série d’exploits magnifiques et de temps forts qu’on n’est pas près d’oublier. On le verra par ailleurs, elle a aussi suscité drames et coups durs, mais voici d’abord trois moments marquants de ce millésime 2020.

Impossible n’est pas slovène

Sportivement, l’exploit réussi par Tadej Pogacar dans l’avant-dernière étape du Tour de France, le samedi 19 septembre, restera comme le plus important de la saison écoulée. Il a permis au jeune Slovène de renverser in extremis, deux jours avant son 22e anniversaire, son compatriote Primoz Roglic auquel la victoire dans la Grande Boucle tendait les bras.