Comme l’hiver dernier, le marché des transferts n’a pas concerné les grandes vedettes. Un seul coureur du top 10 mondial, le Portugais Joao Almeida, et un deuxième flirtant avec le top 20, Giacomo Nizzolo, ont changé d’équipe. De plus en plus, la tendance penche vers les offres faites aux jeunes coureurs alors que de nombreuses équipes, Ineos, UAE ou Trek, pour ne citer que celles-là, conservent leurs cadres à l’une ou l’autre exception.

(....)