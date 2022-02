La réforme du WorldTour initiée il y a quelques années par l’UCI fait de 2022 une saison charnière, et même cruciale. À l’automne prochain, les licences WorldTour seront redistribuées à dix-huit équipes qui obtiendront ainsi le droit et la garantie de participer pendant les trois années suivantes aux principales courses du calendrier et notamment à l’importantissime Tour de France.

Autant le dire tout de suite, il risque d’y avoir des déçus en fin d’année, voire des drames car dans tous les contrats de partenariat, les sponsors lient l’importance de leur apport (et même souvent sa totalité) à l’obtention d’une licence du WorldTour. Sans licence, pas d’argent et sans argent pas d’équipe.

Or, sauf disparition non planifiée aujourd’hui, comme cela a été le cas ces dernières années de l’équipe CCC ou de la formation Qhubeka, il devrait y avoir à l’automne prochain une vingtaine d’équipes candidates, soit deux ou trois de plus que le nombre de précieux sésames.

Pour autant qu’elles aient au préalable rempli toutes les formalités et qu’elles satisfassent aux critères exigés (éthiques, financiers, administratifs et organisationnels) par la commission des licences, ces formations seront départagées in fine sur l’aspect sportif.

Comme le spécifie le règlement du WorldTour, cela veut dire qu’on additionnera les points obtenus par chacune équipe au terme des saisons 2020, 2021 et 2021. Ce classement est établi en cumulant les points Uci glanés tout au long de l’année par les dix meilleurs coureurs de chaque formation.

On le verra par ailleurs, cette lutte concerne en fait une demi-douzaine d’équipes, en gros celles qui sont actuellement, après deux saisons, classées entre la 14e et la 20e place, soit BikeExchange, Movistar, Israel-Premier Tech, Intermarché-Wanty-Gobert, Arkéa-Samsic, Cofidis et Lotto Soudal. Actuellement, la formation nordiste et l’équipe belge descendraient au niveau procontinental. D’autant que, contrairement à ce qui se passait ces dernières années, Alpecin-Fenix envisage de faire le grand saut, elle aussi. Or, la formation de Mathieu van der Poel est très largement assurée de finir parmi les 18 premières.

La bataille, qui a débuté dès les premières courses, pour la conquête de la moindre unité va donc faire rage jusqu’au bout de la saison et l’on peut assister à des situations étonnantes de coureurs neutralisant des échappées de manière inattendue ou d’autres se disputant pour une place d’honneur éloignée.





Un classement serré

Voici, la situation au classement mondial UCI par équipes en additionnant les points des saisons 2020 et 2021. Nous n’avons retenu que les 23 premières équipes mais, pour le moment, vingt groupes sportifs entrent en lice pour l’obtention ds 18 licences. Au total de chacune des équipes s’ajouteront en fin d’année les points conquis durant cette saison.