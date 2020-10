Son équipe, CCC, a précisé que "Van Avermaet est en route vers l'hôpital pour observation" et donnera plus de détails dès que possible.



Van Avermaet et l'Australien Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe) ont chuté alors que le peloton passait un îlot directionnel. Visiblement sonné, le champion olympique est resté un moment au sol avant de se relever. Peu après, c'est Adam Yates (Mitchelton-Scott) qui a abandonné.