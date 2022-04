Liège-Bastogne-Liège ferme ce dimanche la saison classique. Mais avant de tirer un trait sur la première partie de saison, les 257,5 kilomètres de la Doyenne vont se présenter aux coureurs. Avec dix côtes recensées d'un parcours qui ne va faire que monter et descendre. La Côte de la Redoute et plus probablement la Côte de la Roche aux Faucons seront une nouvelle fois les juges de paix de cette 108e édition de la classique wallonne avant la plongée vers Liège.

Pour cette édition, les favoris à la succession de Tadej Pogacar sont nombreux. D'autant plus que le tenant du titre n'est pas présent ce dimanche. Les coureurs les plus cités sont le champion du monde Julian Alaphilippe, les Belges Wout van Aert, Dylan Teuns et Remco Evenepoel, l'Espagnol Alejandro Valverde ainsi que le Russe Aleksandr Vlasov. Mais une surprise est également possible à Liège. Mais ce sera sans Tiesj Benoot malade et qui a déclaré forfait en dernière minute.

L'arrivée est prévue entre 16h40 et 17h15.

Suivez Liège-Bastogne-Liège en direct commenté :