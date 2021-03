Liège-Bastogne-Liège pour espoirs, la classique de référence pour les moins de 23 ans, n’est pas annulée. Le Pesant Club Liégeois a décidé de la reporter. "Compte-tenu de la situation sanitaire et de l’incertitude d’organiser nos épreuves dans de bonnes conditions, nous avons décidé de reporter nos épreuves", indique Fernand Lambert, le président du club organisateur. "A savoir Liège-Bastogne-Liège pour espoirs, qui est reportée du 17 avril au 24 juillet et le Tour de la Basse-Meuse pour cadets, prévu le 1er et le 2 mai, qui est reporté au samedi 4 et au dimanche 5 septembre."