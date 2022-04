La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar) a récupéré sa couronne de 2019 à Liège-Bastogne-Liège en s'imposant en solitaire, dimanche, après une course pleine d'audace. Van Vleuten a signé à Liège son quatrième succès de la saison, après s'être classée deuxième des Strade Bianche, du Tour des Flandres et de la Flèche wallonne. L'échappée de la première partie de course a été neutralisée et le regroupement général s'est produit à mi-parcours. Huit coureuses ont ensuite pris les devants à 60 kilomètres de l'arrivée, dont Marlen Reusser, Sara Martin, Leah Thomas, Soraya Paladin, Evita Muzic, Amanda Spratt, Leah Kirchmann et Clara Honsinger. L'avantage du groupe de tête a été réduit à néant dans la côte de la Redoute, moment choisi par Reusser et la Néerlandaise Annemiek van Vleuten pour relancer une nouvelle offensive poursuivie par un groupe comprenant, notamment, la lauréate sortante Demi Volering, l'Italienne Elisa Longo-Borghini, l'Australienne Amanda Spratt, l'Italienne Marta Cavalli.

Les deux attaquantes ont été reprises à 22 kilomètres de l'arrivée par un groupe de 14 coureuses. L'Australienne Grace Brown a ensuite tenté sa chance à 21 kilomètres. Elle a abordé la Roche-aux-Faucons, dernière difficulté du jour, avec un avantage de moins de 20 secondes, poursuivie par une contre-attaque lancée par Van Vleuten qui a rapidement repris l'Australienne à 500 mètres du sommet de la côte. Van Vleuten a basculé seule avec 12 secondes d'avance en tête au sommet de la dernière difficulté répertoriée, à 12 kilomètres de l'arrivée. La Néerlandaise était prise en chasse par Vollering, Moolman, Longo-Borghini, Cavalli et Brown.

La double championne du monde (2017-18) et championne olympique (2020) de contre-la-montre a tenu bon dans les derniers faux plats du parcours pour se lancer dans la plongée vers Liège avec 15 secondes d'avance sur ses poursuivantes. La Néerlandaise a progressivement creusé l'écart pour s'imposer en solitaire sur le Quai des Ardennes à Liège.

Elle a devancé de 43 secondes l'Australienne Grace Brown (FDJ-Nouvelle Aquitaine) et la Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx).

Déjà victorieuse de la Doyenne en 2019, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten succède au palmarès de Liège-Bastogne-Liège dames à sa compatriote Demi Vollering qui s'était imposée en 2021. Van Vleuten a signé à Liège son quatrième succès de la saison après celui dans la 3e étape et au classement général du Tour de la Communauté de Valence et le Omloop Het Nieuwsblad.

