Comme de coutume, les différents protagonistes se sont présentés face à la presse à deux jours de la Doyenne.



Greg Van Avermaet, qui a décidé lundi d'ajouter Liège-Bastogne-Liège à son programme, emmènera la formation CCC dans la 105e édition de la Doyenne dimanche. Serge Pauwels sera le second coureur belge de l'équipe CCC, qui se compose aussi de l'Italien Alessandro De Marchi, du Néerlandais Laurens Ten Dam, du Tchèque Josef Cerny, de l'Américain Joey Rosskopf et de l'Allemand Jonas Koch.

"Je pense avoir réussi à conserver ma forme des classiques de pavés et, avec le nouveau final, je pense avoir une chance de faire un beau résultat. Même si je ne serai évidemment pas favori. Je serai en tout cas très motivé, à l'idée de terminer mon programme de classiques en beauté", avait déclaré Greg Van Avermaet en début de semaine.

Alessandro De Marchi, 7e de l'Amstel Gold Race, devrait être le premier lieutenant de 'GVA'. Le champion olympique participera pour la 5e fois à la Doyenne, lui dont le meilleur résultat est une 7e place en 2011.



Philippe Gilbert est "heureux d'enfin disputer un vrai liège-Bastogne-Liège"

Philippe Gilbert a pris le repos nécessaire depuis sa victoire à Paris-Roubaix. Il a aussi repris le chemin de l'entraînement et fait l'impasse sur le Flèche Wallonne pour arriver frais, dimanche, à Liège-Bastogne-Liège. "J'ai en fait répété ce que je fais depuis 15 ans de carrière, une sorte de copié-collé", expliquait Philippe Gilbert vendredi à l'hôtel de son équipe à Lanaken. "Ma préparation pour le printemps a surtout été axée sur les Flandriennes et sur Roubaix, en espérant garder assez de fraîcheur pour Liège. J'ai renoncé à la Flèche car c'est une course intense. Les courses de 250 kilomètres et plus, comme Liège, se courent différemment. Je suis bien pour dimanche. Je dois dire que je suis très heureux d'enfin disputer mon premier vrai Liège-Bastogne-Liège, avec un départ et une arrivée à Liège. Arriver en haut de Ans, c'était un peu triste."



Julian Alaphilippe: "Je rêve de Liège-Bastogne-Liège depuis longtemps"

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) est prêt à tout donner pour s'imposer dimanche dans Liège-Bastogne-Liège. Le Français, vainqueur mercredi de la Flèche Wallonne, retrouvera sur sa route son dauphin de la Flèche, le Danois Jakob Fuglsang, qu'il pointe comme son principal adversaire.

"Les dés sont jetés", se plaisait à dire Julian Alaphilippe vendredi dans l'hôtel de son équipe à Lanaken. "Il faudra faire une belle course dimanche. Le changement de parcours me plaît beaucoup. Il y aura des attaques plus tôt. Liège est une course dont je rêve depuis longtemps."

En cas de victoire, Alaphilippe marquerait l'histoire du cyclisme à double titre : il deviendrait le 8e coureur à réaliser le doublé Flèche Wallonne/Liège-Bastogne-Liège la même année et il rejoindrait Eddy Merckx, vainqueur en 1972 de Milan-Sanremo, où Alaphilippe s'est imposé cette année, et à Liège. "Je ne sais pas si ce genre de doublé est encore réalisable de nos jours", a indiqué le Français. "En même temps, je n'aurais jamais cru pouvoir gagner à Sanremo cette saison. Je suis prêt, en tout cas, à tout donner dimanche. Ce sera ma dernière course avant un bon break."

Et d'ajouter : "Je pense que personne n'a vraiment la pression dans notre équipe. Philippe Gilbert a gagné Paris-Roubaix, j'ai gagné Milan-Sanremo. Il y a bien d'autres équipes qui ont plus de pression que nous et qui doivent prendre l'initiative pour gagner. Nous aurons une équipe très forte, comme celle qui a presté à la Flèche Wallonne."



Bjorg Lambrecht se satisferait "amplement" d'une place dans le top 20

Déjà en vue au Tour du Pays Basque (2e de la 2e étape et 19e au général), 5e de la Flèche Brabançonne, 6e à l'Amstel Gold Race et encore 4e, mercredi, à la Flèche wallonne, Bjorg Lambrecht est assurément la carte maîtresse de la Lotto Soudal pour briller sur la 105e édition de Liège-Bastogne-Liège dimanche. "Pourtant une 20e place me satisferait déjà", a-t-il assuré vendredi au sommet de la Redoute peu avant la sortie de la formation belge en vue de la Doyenne des Classiques.

Cette épreuve, qu'il a déjà emportée en 2017 alors qu'il était espoir, lui est assurément promise. "Le potentiel et le talent, il les a. il est jeune et doit juste progresser en gestion de course et en placement pour décrocher un jour la victoire", assure Maxime Monfort, son équipier.

L'intéressé, du haut de ses 22 ans, tempère pourtant l'engouement autour de sa personne et la pression inhérente à ce changement de statut. "La condition est bonne, les jambes répondent mais je ne suis pas à 100% pour aborder Liège-Bastogne-Liège. Une place dans le top 20 ans me satisferait déjà pleinement", assure Bjorg Lambrecht.

Articulée autour de son trio Bjorg Lambrecht, 4e à la Flèche et 6e à l'Amstel, Jelle Vanendert, 9e mercredi au sommet du Mur et de Tim Wellens, dont la forme est ascendante, la formation belge veut jouer les premiers rôles sur les routes de la Doyenne des Classiques. "Mais, il ne faudra certainement pas attendre l'ascension de la Roche-aux-Faucons pour faire la différence", a conseillé Tim Wellens qui trouve dans les propos de Christian Prudhomme, le directeur d'ASO, un large écho.

"Les changements que nous avons opéré dans le final, avec ce retour en cœur de ville attendu depuis 1991, sont destinés à faire de Liège-Bastogne-Liège une course de mouvements permettant des attaques bien avant la Roche-aux-Faucons car, à ce moment-là, il sera trop tard", a assuré le directeur d'ASO qui espère que la Redoute sera à nouveau décisive.

Les cent derniers kilomètres du parcours et ses neuf ascensions sont destinés à offrir à cette 105e édition une course de mouvement "car le retour de la trilogie Wanne/Stokeu/Haute-Levée va déjà permettre d'effectuer un premier écrémage", a assuré de son côté Maxime Monfort, le capitaine de route chez Lotto Soudal. "L'aller sera déjà important en termes de placement afin d'éviter les tours de pédale inutiles", a ajouté celui qui sera de bon conseil pour ses jeunes équipiers.