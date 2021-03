Ce samedi, Wout Van Aert épinglera sur les poches de son maillot couleur or le dossard numéro un de la quinzième édition des Strade Bianche. Vainqueur l’été dernier d’une course qui avait relancé une saison mise sur pause pendant plusieurs mois, l’Anversois avait entamé en Toscane une formidable moisson à la saison des grandes récoltes. Un rendement dont peu de ses fans auraient osé rêver quand on se souvient qu’il s’était embroché la hanche sur une barrière Nadar paloise un peu plus d’un an plus tôt sur le Tour de France 2019.

Physiothérapeute star du pays, Lieven Maesschalck a accompagné le coureur de Jumbo-Visma tout au long d’une revalidation dont il ne cesse de rappeler ne pas être le principal héros. Retour sur un come-back qui ne rime pas avec miracle.



(...)