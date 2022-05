Àce rythme-là, on parlera bientôt wallon en pays ch’ti ! Au lendemain de la victoire de Philippe Gilbert jeudi à Mont-Saint-Eloi, c’est Lionel Taminiaux qui s’est imposé vendredi au sprint dans les rues de Aire-sur-la-Lys où était tracée l’arrivée de la quatrième étape des 4 Jours de Dunkerque. Deux succès embaumés d’un doux parfum de libération puisque, comme le coureur de chez Lotto-Soudal avant cette fin de semaine, le Brabançon n’avait plus levé les bras au ciel depuis 2019 et la Roue Tourangelle (son premier succès dans le peloton pro). Soit exactement 1 126 jours. "J’attendais ce succès depuis un bon moment !", souriait le coureur de chez Alpecin-Fenix (26 ans à la fin du mois) qui nous avait confié en début de saison vouloir aller chercher davantage de résultats personnels lorsqu’il recevait carte blanche.

