Pour le prometteur Lionel Taminiaux, la fin de saison sera particulière.

Double vainqueur du DH Challenge Ekoï chez les espoirs (en 2016 et 2018), Lionel Taminiaux avait directement confirmé son potentiel pour son arrivée chez les pros, l’an passé. Avec deux victoires (la Roue Tourangelle et la kermesse pro de Viane) et de nombreuses places d’honneur, comme une troisième place au Tour de Cologne, trois places de quatrième sur deux étapes du Tour de Belgique et une du Tour de Wallonie, sans oublier sa quatorzième position à Paris-Tours.

Une très belle entrée en matière que le jeune coureur brabançon espérait pouvoir confirmer cette année. Mais sa saison de la confirmation est pour l’instant en pause.