Nouveau venu chez Alpecin-Fenix, Lionel Taminiaux évoque les coulisses de l’équipe.

Un peu moins de trois semaines après les classiques ardennaises, les courses reprennent en Wallonie. Si la Flèche Ardennaise n’a malheureusement pas pu être organisée le week-end dernier, le Circuit de Wallonie, lui, sera bien au rendez-vous ce jeudi. La course de Mont-sur-Marchienne peut être organisée, car elle a acquis le statut de course de catégorie 1 depuis 2019. Après avoir été une classique de référence chez les jeunes durant de nombreuses saisons, elle est devenue une course pro. Pour sa deuxième édition avec le statut UCI 1.1, cette troisième manche de la Coupe de Belgique (Bingoal Cycling Cup) a attiré quatre équipes World Tour et de nombreuses équipes continentales pros de qualité. Dont les incontournables Alpecin-Fenix. Entretien avec Lionel Taminiaux, double ancien lauréat du DH Challenge Ekoï, qui est aujourd’hui un des coureurs de la formation de Mathieu van der Poel ou de Tim Merlier.

