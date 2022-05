Dans la foulée de sa victoire d’étape, conquise au sprint, sur les Quatre Jours de Dunkerque, Lionel Taminiaux s’était classé 4e d’une autre étape de l’épreuve française et 8e à Veenendaal, samedi. Il arrive sur le Circuit de Wallonie, une manche de l’Exterioo Cycling Cup, en confiance. "Cette période des mois de mai et de juin me convient généralement bien et je sens que la condition est bonne", raconte le coureur d’Alpecin-Fenix. "Ce Circuit de Wallonie peut me convenir. C’est une course qui peut se jouer entre hommes forts ou finir par un sprint massif. Pour cette dernière option, nous aurons la carte Mareczko. Même si j’ai aussi montré que je peux aller vite au sprint…"

Quel impact a eu sa victoire, en interne ? "L’équipe était très contente de mon succès, elle m’a dit que j’avais su leur montrer ce qu’ils attendaient de moi, ce que je n’avais pas su faire, pour diverses raisons, l’an passé. Avec mon succès, j’ai rappelé que je peux répondre présent quand on joue ma carte. On verra ce que cela donne ce jeudi, sur une arrivée particulière, avec un dernier kilomètre qui n’est pas facile. Cela peut être un sprint à l’arrache, en résistance, ce que j’aime bien."