Loïc Vliegen a été un des derniers à pouvoir suivre Remco Evenepoel dans l’ultime ascension de La Roche-aux-Faucons.

"Après l’attaque de Wellens, j’ai été le dernier du peloton à l’accompagner, et il ne m’a pas manqué grand chose pour basculer au sommet", explique le coureur de Wanty-Gobert. "Malheureusement, j’ai eu des crampes. Je les sentais arriver depuis plusieurs kilomètres. Cela a été une perte totale dans la dernière rampe. Il m’a juste manqué un petit truc. C’est dommage, mais j’ai montré que j’étais un des plus forts de la course." Repris par le premier peloton, Loïc Vliegen a pris le temps de récupérer avant de sortir à nouveau dans le final. "Si je restais dans ce groupe, j’allais toujours être entre la 10e et la 14e place au général, j’ai donc tenté le tout pour le tout." Ce qui lui permet de remonter au septième rang.