Le coureur Wanty-Gobert est l’un des Belges en forme du moment.

Loïc Vliegen vient en effet de bien se comporter lors du Tour de Belgique avec une quatrième place lors de l’étape reine de Seraing avant de prendre à nouveau la quatrième place lors d’À Travers le Hageland.

"Le championnat de Belgique est toujours une course difficile à gérer, que je compare à une course kermesse avec beaucoup de bons coureurs. Mais nous serons au départ avec une équipe de 14 coureurs qui est assez forte pour rivaliser avec la concurrence. Ce sera important d’être présent dans chaque attaque afin de ne pas se faire piéger et devoir rouler. La course sera longue et il fera très chaud. À l’avant-dernière étape du Tour de Belgique j’ai appris que l’hydratation sera très importante. J’arrive avec une bonne forme sur ce championnat avant d’entamer les courses d’été", a indiqué le Wallon dans un communiqué de son équipe.

Après le national, Loïc Vliegen ne participera pas au Tour de France et partira en stage d’altitude à Livigno (Italie) avant de prendre part à la course pré-olympique à Tokyo avec l’équipe nationale, au Grand Prix Cérami et au Tour de Wallonie.