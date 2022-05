La Belgique est la troisième nation la mieux représentée sur ce Giro. Derrière les Italiens (ils sont 45), bien évidemment, et les Néerlandais (17), les Belges sont au nombre de 14 sur les routes du Tour d’Italie. Avec deux Wallons. Le jeune grimpeur namurois Sylvain Moniquet et l’expérimenté Loïc Vliegen. Le Liégeois vient d’entamer son quatrième Grand Tour et est satisfait de ses premières étapes.

"Ce Grand Départ en Hongrie s’est bien passé pour moi; les sensations sont très bonnes", évoque le coureur de la formation Intermarché-Wanty Gobert. "Sur la première étape, j’ai fait un gros boulot pour Biniam Girmay dans la montée finale. Cela temporisait un peu derrière l’attaque de Lennard Kamna et j’ai pris les choses en main pour mener la poursuite, jusqu’à un peu plus d’un kilomètre de la ligne. Bini n’a été devancé que par un certain Mathieu van der Poel à l’arrivée. Il est fort ! J’étais aussi satisfait de mon chrono, samedi. Tandis que j’ai encore travaillé pour Girmay dimanche. Nous sommes quatre pour l’emmener et je l’ai déposé à la flamme rouge dans la roue des sprinters."