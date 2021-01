Loïc Vliegen a grandi depuis son arrivée chez les pros, à la moitié de la saison 2015. Le puncheur a d’abord été coéquipier de grands leaders comme Philippe Gilbert ou Greg Van Avermaet chez BMC. Avant de s’émanciper en arrivant dans l’équipe de Jean-François Bourlart en 2019. Passant du statut de travailleur de l’ombre à coureur protégé.

Un changement de rôle pas toujours évident à assumer, mais que le Liégeois gère de mieux en mieux. Depuis 2019, il gagne désormais au moins une fois chaque année. Après avoir ouvert son palmarès avec une étape et le classement final du Tour de Wallonie en 2019, il s’est imposé sur le Tour du Doubs l’an passé. Tout en se montrant plus sur les grandes classiques. Pour cette nouvelle saison, il veut encore plus de résultats.

Loïc, vous êtes en stage de préparation en Espagne. Comment se passe votre hiver ?



(...)