Elle a couvert les 23,1 km du parcours (deux tours du circuit) en 31 minutes et 12 secondes à la moyenne de 44,41 km/h. Kopecky a devancé dans l'ordre Shari Bossuyt, 2e à 1:04, et Brit Knaven, 3e à 1:08. Kopecky signé une 4e victoire consécutive dans cette discipline après Middelkerke en 2019, Coxyde en 2020 et Ingelmunster l'an dernier. L'Anversoise de 26 ans décroche sa 4e victoire de l'année. Elle s'était déjà imposée aux Strade Bianche, au Tour des Flandres et à l'arrivée de la première étape du Tour de Burgos. Elle a aussi fini 2e de Paris-Roubaix et 4e de Gand-Wevelgem, réalisant la meilleure saison sur route de sa carrière.

Grâce ce nouveau maillot noir-jaune-rouge, elle n'est plus qu'à une longueur de Ann-Sophie Duyck sacrée championne de Belgique du "chrono" de 2014 à 2018.

Dimanche à Middelkerke, Kopecky tentera de conserver un autre de ses titres nationaux celui de la course en ligne qu'elle a remporté ces deux dernières saisons.