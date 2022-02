À 26 ans, Lotte Kopecky est désormais, après le départ à la retraite de Jolien D’hoore, l’incontestable porte-drapeau du cyclisme féminin en Belgique. La double-double championne nationale sur route (elle a remporté le National de chrono et celui en ligne en 2020 et 2021), multiple détentrice de titres sur la piste et qui s’est également plongée dans les labourés ces derniers hivers, ambitionne de faire mieux encore et de remporter notamment le grand succès qui lui fait encore défaut. L’Anversoise entame la saison au 8e rang du classement mondial UCI, 7e même puisqu’Anna van der Breggen, toujours classée 5e, a mis fin à sa carrière. La Néerlandaise est devenue directrice sportive de Kopecky dans la nouvelle formation que la Belge, après avoir quitté Liv Racing, a rejointe cet hiver, le Team SD Worx, la "Quick Step" du cyclisme chez les femmes avec plus de trente victoires en 2021. Avant de repartir pour un troisième stage préparatoire, en Espagne, la championne du monde de course aux points sur piste, nous a accordé un entretien.

Lotte, on découvre un cyclisme féminin en plein boum depuis cinq ans.

"Absolument, ça a beaucoup changé. (...)