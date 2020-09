C’est à un passage de témoin entre nos deux meilleures représentantes que l’on a assisté ce mardi à Anzegem, dans le National féminin où Lotte Kopecky, 24 ans, a pris la mesure de son amie Jolien D’hoore, de six ans son aînée. Celle-ci terminera sa remarquable carrière dans un an après les Jeux olympiques où elle espère décrocher une médaille, et de préférence en or, avec… Kopecky dans l’américaine.