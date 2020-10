Kopecky, 24 ans, roulait pour Lotto Soudal depuis 2016 après trois saisons au sein de l'équipe TopSport Vlaanderen. "C'est le moment idéal pour franchir une nouvelle étape", a déclaré Lotte Kopecky. "Je me développe rapidement et ma victoire d'étape au Giro Rosa, la première sur le circuit WordTour, montre que je suis sur la bonne voie. En rejoignant une équipe WorldTour, j'ai de nouvelles opportunités pour me développer davantage."

"Le choix de ma nouvelle équipe s'est fait assez rapidement", a ajouté Kopecky. "Je peux compter sur les conseils de personnes expérimentées qui ont réalisé des performances de haut niveau dans le cyclisme par le passé. J'ai également la liberté de travailler en vue des Jeux Olympiques. Un programme est en train d'être dessiné afin que je puisse être important à la fois pour l'équipe et mon pays."

Kopecky sera donc la deuxième Belge au sein de l'effectif de CCC-Liv aux côtés de Valérie Demey.