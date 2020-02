Rémy Mertz et Philippe Gilbert roulent tous les deux pour Lotto-Soudal. Deux coureurs wallons sur 17 Belges dans la formation sponsorisée par la Loterie nationale, cela fait parfois grincer des dents.

"Mais soyons clairs, pour être coureur WorldTour, avant de parler de coureurs flamands ou wallons, il faut avant tout avoir les qualités physiques requises. Et ça, il y a peu de coureurs du sud du pays qui en disposent actuellement" , nuance Maxime Monfort, qui a roulé dans l’équipe entre 2014 et 2019. "Lotto-Soudal se revendique belge avant d’être flamande. Certes, il y a peu de coureurs wallons dans l’équipe pro, mais, chez les jeunes, Lotto réalise un suivi dès le plus jeune âge tant en Flandre qu’en Wallonie" , poursuit le jeune retraité des pelotons, qui estime néanmoins que les jeunes Flamands possèdent une longueur d’avance : "Il y a une différence dans le rapport au cyclisme. Le jeune Flamand va vite côtoyer d’autres jeunes qui connaissent le vélo, ce qui est moins le cas en Wallonie. Mais, si le talent est présent, il éclora dans tous les cas."