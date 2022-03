Lotto Soudal connaît un début de saison presque idyllique. Grâce aux succès de Caleb Ewan, Arnaud De Lie mais aussi de Tim Wellens. Le Limbourgeois compte déjà deux victoires et deux deuxièmes places depuis le début de l'année. Mais malheureusement, il a dû déclarer forfait, malade, à la dernière minute pour le Circuit Het Nieuwsblad la semaine dernière. "Le timing était très mauvais, j'étais super déçu et j'ai regardé la course à la télévision la mort dans l'âme", a expliqué Wellens à nos confrères de Sporza. Mais l'ancien double vainqueur de l'Eneco Tour se veut désormais rassurant : "Heureusement, je suis remis et je reçois une deuxième chance ce samedi après mon rendez-vous manqué au Nieuwsblad."

Heureux de ses jambes depuis le début de la saison, le Limbourgeois espère pouvoir jouer la gagne sur les Strade Bianche malgré sa maladie la semaine dernière : "Je veux toujours me présenter au départ d'une course avec l'ambition de gagner. Ce sera également le cas demain. Je me considère comme l'un des prétendants à la victoire."

D'autant qu'il pourra compter sur le soutien d'une solide équipe Lotto Soudal sur les chemins non-asphaltés de Toscane : Brent Van Moer, Maxim Van Gils, Andreas Kron et surtout Victor Campenaerts, brillant 5e du Circuit Het Nieuwsblad, malgré une lourde chute et plusieurs pépins mécaniques : "Je me ressens toujours de ma chute de samedi. Mais d'un autre côté, sur le Samyn, je ne me sentais pas bien et je ressentais une gêne dans les côtes et j'ai quand même joué la victoire."

Sur cette 16e édition des Strade Bianche, Campenaerts veut avant tout aider Tim Wellens : "Je veux l'aider autant que je peux dans la finale. Pour cette épreuve, il faut être un mélange entre un coureur de courses flamandes et de courses wallonnes. Je pense que Tim est donc le coureur idéal pour cela."