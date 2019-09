Trois équipes du World Tour seront présentes sur ce GP de Wallonie.

Trek-Segafredo, l’équipe du tenant du titre Jasper Stuyven, AG2R La Mondiale, qui s’aligne sans leader en l’absence d’Oliver Naesen, et l’équipe belge Lotto Soudal qui alignera plusieurs favoris au départ de Blégny. "Jasper De Buyst est en grande condition. Donc, si un groupe réduit arrive en tête au pied de la Citadelle, il sera notre carte à jouer au sprint. Mais Jelle Vanendert et Jens Keukeleire peuvent anticiper et participer à une éventuelle attaque", préface le directeur sportif Kurt Van de Wouwer.

Présent dans la présélection, Tiesj Benoot fera, quant à lui, finalement l’impasse pour ce GP de Wallonie. Le Gantois est actuellement en stage pour préparer les courses italiennes de fin de saison, lui qui n’a pas été sélectionné par Rik Verbrugghe pour participer au Mondial.