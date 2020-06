Arnaud De Lie a gagné trois fois le DH Challenge Ekoï, il sera l'an prochain dans l'anti-chambre de l'équipe WorldTour.

C’est désormais officiel : Arnaud De Lie, Lars Van Ryckeghem et Ramses Debruyne rejoindront l’équipe espoirs de Lotto Soudal la saison prochaine. L’équipe, vivier de la formation professionnelle du WorldTour, est dirigée par l’ancien coureur Kurt Van de Wouwer qui se félicite de ces trois arrivées de juniors 2e année qui passeront espoirs en 2021.

« Tous trois sont dans leur deuxième année chez les juniors. Ils n’ont pas encore pu confirmer cette saison mais ce qu’ils ont montré lors de leur première année nous a convaincus », dit l’ancien grimpeur anversois. « Ils ont du talent et une très bonne mentalité. Chez nous, ils pourront poursuivre leur formation. »

Ancien champion de Belgique des débutants, troisième chez les juniors l’an passé, le Flandrien Lars Van Ryckegem est aussi un spécialiste des contre-la-montre.

Ramses Debruyne a, lui, terminé 20e du dernier mondial à Harrogate. C’est un coureur tout-terrain, 5e du Tour des Flandres U19 et 6e de la très relevée Cours de la Paix.

Enfin, ce trio compte un coureur wallon et non des moindres. Arnaud De Lie, le coureur de Lescheret, un village de la commune de Vaux-sur-Sûre situé en province de Luxembourg où ses parents s’occupent d’une exploitation agricole, est en effet le champion de Belgique en titre des juniors.

Victorieux à trois reprises du DH Challenge Ekoï (deux fois en cadates et une fois chez les juniors), le coureur du CC Chevigny est un de nos plus grands talents comme le confirment ses multiples succès (entre autre dans la Flèche du Brabant flamand et en Coupe de Belgique) et ses performances dans les grandes courses. Il s’est ainsi classé 7e de Paris-Roubaix juniors en 2019.