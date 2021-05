Au classement général, le coureur d'Alpecin-Fenix occupe désormais la 5e place à 25 secondes d'Attila Valter, nouveau leader. "C'était une journée spéciale", a reconnu Vervaeke, cité par un communiqué de son équipe.

"J'étais étonné que De Marchi lâche si rapidement et cela m'a donné des ailes. J'ai commencé à avoir froid dans la descente et j'ai essayé d'arriver le plus vite possible sur la ligne. J'ai eu un peu de mal dans la dernière montée car j'avais froid et je n'avais pas pu me ravitailler. Je ne peux rien me reprocher, les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Ce n'est qu'une question de secondes."