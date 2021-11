Lourde amende pour Peter Sagan, qui s'était rebellé contre des policiers monégasques de "peur d'être vacciné de force" Cyclisme La Rédaction Le triple champion du monde était ivre et avait été arrêté pour non respect du couvre-feu... © Belga

Les médias français mettent en lumière des faits qui datent de plusieurs mois. Après une soirée trop arrosée, Peter Sagan avait été arrêté par la police monégasque à 00h30, le 25 avril. En cause: le non-respect du couvre-feu.



Problème: Sagan était ivre et s'est débattu, de peur "d'être forcé de se faire vacciner", selon ses avocats. Après avoir blessé un policier à la main, le Slovaque avait passé plusieurs heures en garde à vue avant de reprendre ses esprits et de s'excuser. Un juge vient toutefois de lui infliger une amende de 5.000€ pour rébellion, à laquelle il faut ajouter 100€ pour violation du couvre-feu et 1.500€ de dommages à la partie civile.