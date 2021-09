Ce dimanche matin, les coureurs sont partis de Louvain pour la dernière journée des Mondiaux de cyclisme. Ils se terminent en apothéose avec la course en ligne messieurs. L'occasion pour les Belges de remarquer que le public était totalement acquis à sa cause. Des milliers de personnes étaient présents pour encourager Wout Van Aert et ses coéquipiers. De quoi leur donner du courage et l'envie d'aller au bout.