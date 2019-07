Les jeunes coureurs wallons ont brillé, cette année, sur les championnats de Belgique. Arnaud De Lie s’est imposé chez les juniors, Alana Castrique a gagné deux fois chez les dames espoirs, sur le chrono et sur la course sur route. Noah Detalle a remporté le championnat de Belgique du contre-la-montre chez les 15 et 16 ans. Et les cadets ont été chercher deux podiums. Avec Sacha Prestianni, troisième chez les 15 ans, et Lucas Jacques, deuxième chez les 16 ans.

"C’est une immense fierté", commente ce dernier. "C’est mon premier résultat sur une grande course, sur une épreuve de niveau national. Cela fait longtemps que j’espérais faire une telle place. Et elle arrivée sur ce championnat de Belgique, un rendez-vous super important."

C’est grâce à son goût pour l’offensive qu’il a décroché ce podium. "Le vainqueur, Stijn Degeest, est sorti seul à quatorze kilomètres de l’arrivée", décrit encore le Namurois affilié au club de Sprint 2000 Charleroi. "J’ai vu deux coureurs partir en contre et j’ai aussi lancé un autre contre avec Arne Van Cauwenberghe. Nous avons fait la jonction sur le duo qui nous précédait à deux kilomètres du but. Je savais que j’étais plus rapide que Van Cauwenberghe, mais je ne connaissais pas du tout les deux autres. Je n’étais donc pas totalement serein, mais j’ai vite vu en lançant le sprint pour la deuxième place que j’étais le plus rapide. Je suis fier de cette deuxième place. Cela a été une grande émotion, même si, sur le podium, je ne réalisais pas encore. En Belgique, il y a cinq coureurs au-dessus du lot, qui sont habitués de finir sur de tels podiums. Et derrière, nous sommes une vingtaine à avoir plus ou moins le même niveau."

Que va changer ce podium au National pour Lucas Jacques, qui est toujours en lutte pour aller chercher la troisième place au DH Challenge Ekoï ? "C’est idéal pour la confiance et c’est très motivant pour la suite de la saison", répond-il. "Surtout que je me sens encore frais."

Il sera ce jeudi sur la course de côtes de Vresse-sur-Semois.

Prestianni va vite et apprend vite

Le Hutois s’est classé troisième du championnat de Belgique.

Si le championnat de Belgique des 16 ans s’est joué avec des échappées, celui des 15 ans s’est terminé par un sprint massif. "Pourtant, il y a eu des attaques aussi", commente Sacha Prestianni, qui s’est classé troisième. "Je suis parti dans le final dans un groupe de six. Mais nous avons été repris à la flamme rouge par le peloton. J’ai su rester aux avant-postes pour disputer le sprint." Qu’il termine troisième.

Est-il content de ce podium au National ou déçu de ne pas avoir pris le maillot noir-jaune-rouge ? "Je suis content, très content, surtout que j’ai obtenu de justesse cette troisième place", raconte le jeune Hutois. "Cela a été très serré entre le quatrième et moi. Ce podium au championnat de Belgique me donne vraiment confiance pour la suite. Je suis très satisfait de ma première saison chez les cadets. "

Il est d’ailleurs septième au DH Challenge Ekoï et joue le podium, tout en étant le premier coureur de première année classé. Outre son podium au National, il s’était aussi classé quatrième de la manche de la Coupe de Belgique de Frasnes-lez-Anvaing et compte plusieurs podiums.

"Je vois que je sais bien frotter chez les cadets, pour réaliser de bons sprints", décrit encore le coureur du VC Ardennes. "J’ai repris confiance dans les sprints. J’avais été victime d’une lourde chute chez les 13 ans et cela m’avait marqué en 2018, chez les 14 ans. Mais j’ai su tourner la page, désormais. Je n’ai plus peur."

Il visera un nouveau résultat, ce week-end, sur le Triptyque ardennais des cadets.