Le cyclisme féminin se développe de plus en plus. Sur la scène internationale. Mais aussi en Belgique. Et en Wallonie, grâce à Ludivine Henrion, qui est à la base de la première équipe féminine en Wallonie, Bingoal-WB Ladies. L’ancienne double championne de Belgique a été mise à l’honneur, ce mercredi, pour son investissement. Elle a reçu le Prix du Parlement de la Communauté française pour la promotion du sport féminin.

"C’est un honneur", se réjouit Ludivine Henrion, qui succède à la boxeuse Sanae Jan et au « Foot Festival 100% filles ». "Cela fait du bien de se sentir soutenues, c’est une belle reconnaissance."

En plus de cette mise à l’honneur, ce Prix s’accompagne d’un montant de 5000 euros. "C’est idéal pour vraiment bien lancer notre projet", ajoute Ludivine Henrion, dont l’équipe, qui n’a pour l’instant pas le statut UCI et est un simple club, compte une vingtaine d’affiliées, qui disputeront des épreuves internationales, comme les manches de la Lotto Cycling Cup ou le Samyn des Dames.