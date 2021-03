Le nombre de coureurs wallons présents en World Tour a triplé cette saison. Passant de deux à six représentants. L’an passé, il n’y avait que Philippe Gilbert et Rémy Mertz à ce niveau. Ce dernier n’y est plus, tandis que l’ancien champion du monde voit deux jeunes néo-pros arriver dans son équipe Lotto-Soudal : Sylvain Moniquet et Sébastien Grignard. Les trois autres Wallons du World Tour sont tous les trois membres de l’équipe Intermarché-Wanty Gobert, qui a grimpé d’une division cette année. Avec Loïc Vliegen, comme leader. Et deux fidèles coéquipiers : Kevin Van Melsen et le Binchois Ludwig De Winter.

Qui débute sa septième saison chez les pros. Et sa troisième année dans la formation de Jean-François Bourlart, après avoir été formé dans l’équipe espoirs de Wallonie-Bruxelles, où il avait ensuite fait ses débuts chez les pros, en 2015.