"Paris-Roubaix sera ma dernière course. En principe, le nouveau calendrier me permettrais de le faire en octobre de cette année, mais je veux dire au revoir après un printemps normal et plein. Après Paris-Roubaix, je monterai dans la voiture en tant que directeur sportif. L'intention est que j'apprenne le métier au sein de l'équipe de formation (espoirs) et que je continue ensuite à m'épanouir. Je vais aussi faire quelques petites courses professionnelles, mais le Tour de France n'est pas pour tout de suite. En ce moment, je transfère mes années d'expérience dans le cadre de mon rôle de capitaine de route. Même quand je me serai arrêté, je veux transmettre cette expérience aux coureurs", déclare Maarten Wynants.