Depuis 2016, Mads Pedersen gagne chaque année. Et depuis 2019, l’ancien vainqueur de l’Eurométropole Tour en claque une très belle chaque saison. Champion du monde à Harrogate quand il avait surpris Matteo Trentin au bout d’un Mondial pluvieux et éprouvant, le Danois de 26 ans s’est aussi offert Gand-Wevelgem en 2020 et Kuurne-Bruxelles-Kuurne l’an passé.