Ce mercredi, on a roulé en Flandre. Rien de bien étonnant à cela, devez-vous vous dire. Là où le cœur du cyclisme bat très fort, un Danois est venu dicter sa loi. Notez qu’il s’agit d’un ancien champion du monde. Tout de suite, cela donne de l’éclat à ce Tour de Belgique 2022 dont les éditions précédentes (en 2019 et en 2021) furent remportées par un certain Remco Evenepoel.