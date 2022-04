Comme Marc Sergeant (quinze participations), Greg Van Avermaet (quatorze) a fini à huit reprises parmi les dix premiers du Tour des Flandres. C’est quatre fois plus que Stijn Devolder et pourtant, le nom du Flandrien figure à deux reprises au palmarès du Ronde van Vlaanderen, la course de sa vie.

Deux ans et demi après l’arrêt de votre carrière, que faites-vous aujourd’hui ?

"Je travaille à Mouscron, chez Mydibel. Une firme qui produit et commercialise des pommes de terre, frites, fraîches et congelées, purées, congelées ou déshydratées… La société exploite 300 hectares de terres agricoles et a plus de cinq cents collaborateurs. Chaque jour, on transporte 2 000 tonnes de pommes de terre."

Qu’y faites-vous ?

(...)