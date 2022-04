Vainqueur samedi, De Lie a avalé les vallons néerlandais avant de s’imposer au sprint.

On a beau répéter qu’en cyclisme, seule la victoire compte, certaines statistiques en disent parfois plus long que d’interminables analyses. Vainqueur samedi de la Volta Limburg Classic au terme de laquelle il a réglé avec une impressionnante aisance le sprint du petit groupe de six coureurs qui s’est présenté à Eijsden pour la gagne, Arnaud De Lie (20 ans) a épinglé du même coup le troisième succès de sa première saison pro mais aussi le sixième top 10 de ses huit dernières courses.

"Mercredi, j’avais abandonné ‘À travers la Flandre’ car j’avais été retardé par une chute et je souffrais d’un léger refroidissement, commentait le coureur de Lescheret. L’équipe m’avait fait comprendre que cela n’avait pas grande utilité de vouloir terminer à tout prix. Mais je me savais en forme. Lors de la reconnaissance du parcours effectuée vendredi avec Philippe Gilbert, qui connaît la région comme sa poche et m’a parfaitement guidé en course, j’en avais eu une nouvelle confirmation. L’analyse des données chiffrées de mon sprint le prouve aussi puisque, si je n’ai pas battu de record, les valeurs sont très hautes après une course aussi exigeante, marquée par des températures très froides et de la neige par endroits. J’ai vraiment de très bonnes jambes actuellement."