Annoncé parmi les favoris de cette deuxième étape autour de Lelystad, Remco Evenepoel n’a jamais été en mesure de rivaliser avec les meilleurs. Le Brabançon s’est plaint de douleurs au ventre.

"Je ne me sentais pas bien depuis ce matin. Pendant la nuit, je me suis réveillé, n’ai plus su me rendormir. Je n’ai presque rien mangé au petit déjeuner. Si je ne me sens pas mieux d’ici demain, cela ne sert à rien de continuer la course."

Arrivé avec le huitième temps provisoire à 24 secondes d’Edoardo Affini, leader à cet instant, le prodige belge avait, rappelons-le, perdu près d’une minute lors de la première étape. "Beaucoup de frustration depuis le début de cette course, c’est clair."