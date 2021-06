Mathieu van der Poel ne prendra pas le départ de la 6e étape du Tour de Suisse (WorldTour) vendredi, a annoncé son équipe Alpecin-Fenix. Le Néerlandais souffre d'un refroidissement. Aux avants-postes jeudi dans la première grosse étape de montagne, van der Poel a été lâché ensuite dans l'Eschmatt cédant son maillot jaune de leader au classement général à l'Equatorien Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), le vainqueur du jour.

Mathieu van der Poel a remporté deux étapes sur ce Tour de Suisse. "Souffrant d'un léger refroidissement suite aux pluies ds derniers jours", Alpecin-Fenix a préféré le retirer de la course pour "préserver sa santé et ne pas mettre en péril la suite de sa saison" qui passe par le championnat des Pays-Bas le 20 juin puis par le Tour de France dès le 26 juin et enfin les Jeux Olympiques de Tokyo à partir du 25 juillet où il vise un podium en mountainbike.