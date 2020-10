Il rêvait d’une fin de saison en apothéose. Il espérait enfin de la réussite pour mettre à profit sa bonne condition affichée ces dernières semaines. Mais Loïc Vliegen n’a pas pu en profiter. Et il n’a pas vu le départ de Paris-Tours. Car il était non partant. "Je me suis réveillé malade", commente le vainqueur du Tour de Wallonie et de celui du Doubs. "Ma saison est donc terminée."

Le coureur de Circus-Wanty Gobert ne sera pas au Tour des Flandres la semaine prochaine.