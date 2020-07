Après l'annulation du Tour d'Italie en mai dernier, la Hongrie, qui aurait dû accueillir le Grand Départ de l'épreuve italienne ainsi que les trois premières étapes n'accueillera pas les coureurs cette année, les organisateurs préférant une épreuve se disputant intégralement en Italie pour éviter les longs transferts entre les étapes et ainsi limiter le risque d'infection pour les participants à la grand messe du cyclisme italien.

Depuis quelques mois déjà, on sait que c'est la Sicile qui accueillera désormais le Grand Départ du Tour d'Italie 2020 mais le tracé des étapes n'avait pas encore été dévoilé. Comme cela aurait dû être le cas dans les rues de Budapest, le 103e Giro s'élancer également par un contre-la-montre entre Monreale et Palerme.

Une bonne chose pour notre compatriote Remco Evenepoel qui a fait de ce Tour d'Italie l'un de ses grands objectifs de la saison. En débutant par un contre-la-montre, les chances de voir le jeune Belge revêtir le 3 octobre prochain, soir de la première étape, sont réelles. Ce serait une première depuis 2001 quand Rik Verbrugghe, dernier Belge à avoir endosser le maillot de leader de l'épreuve italienne avait lui aussi remporté le prologue. Evenepoel pourrait néanmoins retrouver un solide adversaire sur sa route en la personne de Rohan Dennis, le champion du monde de la discipline.

En tout, le Giro passera quatre étapes en Sicile. En plus du contre-la-montre inaugural, une arrivée au sommet de l'Etna et deux étapes vallonnées seront au programme avant que la course ne se déplace vers le continent.