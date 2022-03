Pendant que son soigneur s’escrimait à lui faire passer son bras droit dans la manche de son survêtement, quelques centaines de mètres après la ligne d’arrivée qu’il venait de franchir en quatrième position, Remco Evenepoel se désaltéra et reprit son souffle.

Le Brabançon analysa alors sa journée, la première difficile de cette 57e édition de Tirreno, et notamment le mouvement qu’il avait initié, après avoir été lancé par Julian Alaphilippe sur la côte, au premier passage sur la ligne d’arrivée à Bellante où deux tours d’un circuit local suivaient.

"Nous avons essayé de durcir la course", expliqua-t-il en se référant à la courte échappée qui le propulsa quelques secondes devant ce qui restait du peloton, en compagnie de Pogacar, Ganna et Hindley. "Mais il y avait trop de vent contraire dans la descente, nous n’arrivions pas à prendre assez de vitesse. Je suis pourtant heureux que nous ayons essayé cela. Si nous avions un peu mieux collaboré, nous aurions peut-être pu nous échapper, mais c’est ainsi, c’est la course. Cela aurait été un joli coup."



(...)