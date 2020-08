La formation Jumbo-Visma est une des premières équipes à avoir annoncé les huit coureurs qui la représenteront sur le prochain Tour de France. Parmi ceux-ci, il y aura un Belge en la personne de Wout Van Aert qui disputera son deuxième Tour de France.

Vainqueur des Strade Bianche samedi dernier, le triple champion du monde de cyclo-cross avait remporté, au sprint, la 10e étape du Tour l'an dernier à Albi, devançant tous les meilleurs sprinteurs du monde après une étape rendue difficile par le vent.

Annoncé par certains comme un futur candidat au maillot vert sur la Grande Boucle, il n'en sera rien en 2020. Cette année, Van Aert devra se mettre à 100% au service de ses trois leaders, Tom Dumoulin, Primoz Roglic et Steven Kruijswijk.

Contrairement à l'an dernier, quand certains coureurs, tels que Dylan Groenewegen, Mike Teunissen et Wout Van Aert pouvaient jouer leur carte personnelle de temps en temps, l'équipe néerlandaise n'aura cette fois qu'un seul et unique objectif : la victoire finale. Et les huit coureurs sélectionnés rouleront dans ce sens-là.

La chance de voir le Belge à nouveau remporter une victoire d'étape cette année sur la Grande Boucle semble donc très faible mais cela ne semble pas un problème pour lui selon son directeur sportif, Merijn Zeeman, interrogé par nos confrères du Nieuwsblad : "Cela lui convient très bien. Il veut contribuer à la victoire finale à Paris."

Un rôle d'équipier assumé à 100% par notre compatriote, mais au vu de sa victoire samedi dernier à Sienne, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il aurait également pu faire de très grandes choses sur le prochain Tour de France.

La sélection Jumbo-Visma pour le Tour de France :

Tom Dumoulin

Steven Kruijswijk

Tony Martin

Robert Gesink

Wout Van Aert

George Bennett

Primoz Roglic

Sepp Kuss