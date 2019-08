"Prodigieux", "Fantastique", "Incroyable", "Du jamais vu" : les commentaires sur la victoire de Remco Evenepoel ce samedi lors de la Clasica San Sebastian se perdaient dans les superlatifs. Mais les commentateurs italiens ont encore relevé le niveau lors de l'attaque décisive du grand espoir du cyclisme belge dans l'ultime ascension de Murgil-Tortorra.

"Evenepoel laisse Skujins derrière lui, Attention. Oh, oh, oh, oh, oh, oh ! C'est hors catégorie, Mamma Mia ! Incroyable ! Quel coureur, quel coureur! Quel exploit. Un phénomène!, Un phénomène!" se sont exclamés le journaliste Luca Gregorio et son consultant l'ancien coureur des années 70 et 80 Riccardo Magrini.