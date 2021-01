Le Suisse, vainqueur en 2020 de la Flèche Wallonne et de la 12e étape du Tour de France, avait mis un terme mardi à son contrat avec le Team DSM (ex-Sunweb), l'équipe de ses débuts professionnels avec laquelle il était lié jusqu'au 31 décembre 2021.

"Je tiens tout d'abord à remercier mon ancienne équipe pour tout ce qu'ils ont fait pour moi ces trois dernières années. Mais aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que je rejoins UAE Team Emirates. Je suis très excité par ce transfert", déclare Marc Hirschi, 22 ans, sur le site de sa nouvelle formation.

"Nous partageons la même approche et les mêmes objectifs", poursuit Hirschi, qui devient l'équipier du Slovène Tadej Pogacar, vainqueur du dernier Tour de France. "L'équipe UAE va dans la bonne direction et grandit depuis trois ans. J'ai hâte de tirer avantage de cette dynamique, tant pour l'équipe que pour le développement de ma carrière. Maintenant je vais concentrer mon attention sur le camp d'entraînement et apprendre à connaître tout le monde".

Vainqueur de la Flèche Wallonne, Marc Hirschi, 22 ans, s'est fait remarquer au Tour de France en remportant une étape et montant sur le podium à deux autres reprises. Il a été élu coureur le plus combatif de la Grande Boucle. Le jeune Suisse a poursuivi sur sa lancée en prenant le bronze des championnats du monde à Imola et la deuxième place de Liège-Bastogne-Liège.