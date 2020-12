Vainqueur de la Flèche Wallonne, Marc Hirschi s'est fait remarquer au Tour de France en remportant une étape et montant sur le podium à deux autres reprises. Il a été élu coureur le plus combatif de la Grande Boucle. Le jeune Suisse, 22 ans, a poursuivi sur sa lancée en prenant le bronze des championnats du monde à Imola et la deuxième place de Liège-Bastogne-Liège.

Marlen Reusser, 29 ans, a décroché la médaille d'argent des championnats du monde à Imola dans le contre-la-montre et la médaille de bronze à l'Euro à Plouay dans le même exercice.