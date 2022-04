Des hauteurs du Bruine Put où il a élu domicile depuis un peu plus de quinze ans maintenant, Marc Sergeant profite d’une des vues les plus imprenables de la périphérie bruxelloise.

"D’un côté de la maison, j’aperçois l’Atomium et de l’autre, on se croirait en pleine forêt", sourit l’ancien manager de l’équipe Lotto qu’il a quitté, à son regret, à l’automne dernier après dix-huit ans passés au service de la formation belge. Une forme de belle métaphore de la façon avec laquelle l’ancien champion de Belgique continue de suivre les tribulations du peloton. "Je reste passionné et suis presque toutes les courses à la télévision mais avec recul", sourit le Brabançon.

Patron de Philippe Gilbert de 2009 à sa fantastique saison 2011 avant de le retrouver dans un rôle de directeur sportif en 2020, Marc Sergeant a accepté d’évoquer durant près de deux heures l’un des coureurs qui aura marqué sa carrière de dirigeant.