Pour la première fois depuis 1979, Marc Sergeant voit une saison cycliste démarrer sans lui. L’ancien coureur, notamment champion de Belgique et vainqueur d’une étape du Tour de France, devenu ensuite sélectionneur national des juniors puis des élites, directeur sportif et manager d’équipes, a été mis sur la touche l’été dernier après dix-huit ans dans la formation Lotto. Une décision qui l’a déçu mais qui n’empêche pas le Brabançon, 62 ans, de garder toute sa passion et son intérêt pour le cyclisme.

Cet entretien n’est pas l’occasion de régler vos comptes avec vos anciens employeurs, mais ce divorce vous reste en travers de la gorge.

"Je m’y attendais. Depuis quelques années, Herman (Frison) et moi étions progressivement poussés sur le côté, mais, le timing n’était pas prévu. Je pensais que nous allions continuer quelque temps parce qu’on faisait encore du bon boulot, je pense. Subitement, deux semaines après le Tour, on a appris que c’était fini."

Si on remonte à l’époque où vous avez commencé à rouler, d’abord comme cyclo, quand vous alliez à vélo voir des courses, puis en compétition chez les amateurs, cela fait 45 ans que vous baignez dans le cyclisme. Vous êtes un témoin de son évolution.

"C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de modifications. Les communications, les GPS, tous ces systèmes qui calculent tout en détail, les capteurs de puissance…

(...)