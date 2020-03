Habitué à faire l'unanimité, Remco Evenepoel s'est fait tacler par le virologue, ce dimanche.

Remco Evenepoel avait fait remarquer à Jan Jambon et Marc Van Ranst sur Twitter qu'ils se contredisaient au sujet des mesures à prendre contre la propagation du coronavirus.Certains internautes ont fait remarquer au prodige belge qu'il y avait des problèmes plus graves actuellement. Ce qui n'empêche pas Remco d'être en droit de savoir ce qu'il peut faire ou non, histoire de montrer l'exemple (contrairement à d'autres sportifs de haut niveau, comme l'Anglais Jack Grealish ). Marc Van Ranst lui a finalement répondu:Voilà qui risque de ne pas plaire à Remco et Oumaima qui devront faire du sport pour continuer à partager des moments ensemble. A condition de respecter la distance sociale, bien entendu.