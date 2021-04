Mercredi après-midi, à l’arrière du podium protocolaire posé au sommet du Mur de Huy, les sourires pouvaient se lire sur les visages du champion du monde, vainqueur pour la 3e fois de la Flèche wallonne, et de sa compagne Marion Rousse, qui venait de conclure le commentaire de l’épreuve sur les antennes de France Télévisions, en dépit d’un masque qu’effilent les plus belles émotions. Un instantané de bonheur duquel transpirait une évidente complicité. À l’approche d’un Liège-Bastogne-Liège que le Français rêve d’accrocher à son palmarès, la future maman de leur premier enfant a accepté de se confier sur une vie en arc-en-ciel.

Marion, comment avez-vous vécu la victoire de Julian mercredi depuis votre cabine de commentatrice ?

"C’était la toute première fois que je commentais cette course. J’ai toujours beaucoup apprécié une épreuve que j’ai disputée autrefois lorsque j’étais cycliste pour son ambiance si spéciale dans le Mur. Cette année, crise sanitaire oblige, c’était toutefois évidemment différent. Mais cette dernière difficulté est tellement mythique qu’elle suffit à faire de la Flèche une course très spéciale. Même s’il ne s’agit pas d’un monument, il s’agit de l’une des courses les plus prestigieuses de la saison. Le scénario a été assez classique dans son déroulement mais le plateau était tellement magnifique que la dernière ascension du chemin des Chapelles était un moment à ne pas louper ! Et on n’a pas été déçu avec le magnifique duel entre Roglic et Julian. Chez moi, mais aussi chez tous les commentateurs je crois, les pulsations cardiaques sont montées dans les derniers hectomètres (rires). C’était un super final à vivre."

Lors du Tour des Flandres 2020, vous aviez impressionné beaucoup de monde par la neutralité que vous étiez parvenue à conserver à l’antenne après la chute de Julian. Est-il difficile, lorsqu’on est la compagne de l’un des principaux protagonistes de l’événement que l’on commente, de conserver son recul et de ne pas se laisser emporter par ses sentiments ?

"Votre remarque me fait plaisir. C’est vrai que l’on m’a déjà signifié à plusieurs reprises que je sais garder mes sentiments pour moi à l’antenne… et heureusement j’ai envie de dire ! Les gens qui s’installent devant leur télé pour suivre une course cycliste ont envie de pouvoir profiter d’un commentaire professionnel et pas d’écouter les états d’âme de la compagne d’un coureur (rires). Comme plein de gens, j’ai envie de faire mon métier du mieux possible et, au micro, cela passe par une certaine distance. Cela ne constitue pas un gros effort car c’est dans mon tempérament de prendre toujours beaucoup de recul sur les choses. Quand Julian gagne, cela me procure forcément un sentiment spécial, mais ce n’est pas pour cela que je dois le faire passer à l’antenne. Et quand il n’est pas bon, je ne me prive jamais de le dire non plus."

Une chute doit tout de même générer une certaine angoisse chez vous non ?

"Sur le Tour des Flandres de l’année dernière, on ne savait pas trop dans quel état il était après s’être relevé. J’étais inquiète mais Julian m’a rassurée assez vite par un message alors que j’étais à l’antenne."

Avez-vous eu l’opportunité de profiter, à deux, de ce succès sur la Flèche, lorsque la petite lampe rouge s’est éteinte dans la cabine commentateur ?

"Une fois que l’on a rendu l’antenne, nous nous sommes retrouvés dans la zone protocolaire pour savourer. Gagner une course comme la Flèche, avec le maillot de champion du monde sur les épaules, cela n’arrive pas tous les jours et ce n’est pas quelque chose qu’il faut banaliser. Les bulles Covid compliquent un peu la donne, mais on a tout de même pu en profiter."

Dans votre travail, considérez-vous votre relation avec Julian comme un avantage, un inconvénient ou aucun des deux ?

"Aucun des deux, je crois qu’un coureur et une consultante ont droit à leur vie privée. Mais c’est précisément sur ce plan que mon vécu constitue sans doute le plus un atout dans le sens où je comprends le milieu du vélo, les sacrifices que cela engendre, les doutes par lesquels peut passer un cycliste, l’entraînement etc... Nous sommes très fusionnels dans notre relation, on parle de tout, et je crois pouvoir comprendre ce que Julian ressent."

Vos commentaires sont aussi écoutés et appréciés chez nous au point que Cameron Vandenbrouck, la fille de Frank, a déjà confié rêver d’une carrière comparable à la vôtre…

"J’avais vu passer cette interview et cela fait forcément plaisir de constater que l’on donne envie à des filles de parler de leur sport à la télé !"

Liège-Bastogne-Liège constituera la dernière classique du printemps de Julian, mais n’est-ce pas celle à laquelle il pense depuis le plus longtemps ?

"Oui, c’est vrai. C’est un petit peu à l’image du Mondial de l’année dernière auquel il a songé pendant de longs mois en amont. La Doyenne est la priorité de la première partie de saison de Julian et il s’est entraîné spécifiquement dans ce but. Cela fait toutefois des années déjà que l’on sait qu’il s’agit d’une épreuve qui lui correspond. Il a mis toutes les chances de son côté pour être au mieux dimanche."

On se souvient tous du dernier kilomètre de l’année dernière et de ses bras levés trop tôt. Mais le champion du monde a semblé, très vite, passer à autre chose…

"Julian est assez incroyable sur ce plan. Il m’a moi-même surprise. Il avait fait la course parfaite jusqu’à la flamme rouge mais les choses ont ensuite un peu déraillé. Ce soir-là, nous quittions Liège ensemble et je me demandais un peu dans quel état d’esprit j’allais le récupérer après cette déconvenue. Mais il avait déjà tourné la page après avoir, de sa propre initiative, présenter ses excuses pour sa mauvaise manœuvre qui avait gêné Hirschi. Il voulait assumer. Le soir, il a pris la décision de courir la Flèche Brabançonne trois jours plus tard. Une course qu’il a gagnée (rires)… C’est un gros caractère !"

Quels seront vos favoris pour la Doyenne de ce dimanche ?

"Je ne serai pas très originale en vous citant les noms de Roglic, Schachmann, Pogacar, Pidcock et… Alaphilippe."

Au-delà de votre rôle de consultante en télévision, vous assumez également des responsabilités dans la société PMC Consultant. Quelles sont-elles ?

"Il s’agit d’une société d’événementiel. Nous avons racheté le Tour de la Provence, nous organisons le Tour Savoie Mont-Blanc, mais nous sommes également actifs sur le Grand Prix de France de F1. Je suis directrice adjointe de cette société et touche donc à beaucoup de choses : les négociations avec les sponsors, les autorités etc... C’est très enrichissant de toucher à d’autres univers."

Ne partagez-vous pas une forme d’hyperactivité avec Julian ?

" ( Rires ) On aime tous les deux quand les choses bougent, c’est vrai. Nous sommes des gens passionnés."

N’est-il pas trop difficile de combiner tout cela avec votre grossesse ? Il ne reste plus qu’un mois et demi avant la naissance de votre premier enfant.

"Non, mais j’ai la grande chance que la grossesse se déroule extrêmement bien et que le bébé se porte comme un charme. Je ne me sens pas fatiguée, je continue de faire du sport… J’ai le sentiment que notre enfant s’est déjà adapté à notre mode de vie (rires). Il a en tout cas déjà beaucoup entendu parler de vélo car il a fait quelques heures avec moi dans la cabine (rires)…"

Le planning est en tout cas idéal entre les classiques et le Tour de France…

"C’est vrai, mais nous avons des vies particulières et Julian va par exemple partir trois semaines en altitude avant la naissance du bébé. Ce ne sera pas simple pour lui de s’en aller sur la Grande Boucle alors que le bébé aura deux ou trois semaines, mais le connaissant, cela lui donnera encore plus de force."

Et vous, serez-vous au commentaire sur les antennes de France Télévisions ?

"Mes patrons ont été merveilleux sur cette question puisqu’ils m’ont laissé le choix après m’avoir félicitée ! Je crois qu’il n’est pas réaliste de faire le Tour intégralement, ce sera trop lourd et le bébé aura besoin de moi. Mais pourquoi pas faire quelques étapes. Mais chaque chose en son temps (rires)…"

"La Belgique, c’est ma deuxième patrie"

Née à dix kilomètres de notre frontière, la Nordiste a toujours entretenu une relation particulière avec notre pays.

Originaire de Saint-Saulve, à côté de Valenciennes, Marion Rousse a grandi à une dizaine de kilomètres à peine de la Belgique, un pays avec lequel elle a toujours entretenu une relation particulière.

"J’y ai même effectué une partie de ma scolarité, raconte la Nordiste. J’ai réalisé un cursus scientifique dans mon pays jusqu’en avant-dernière année mais mon agenda sportif est alors devenu de plus en plus chargé avec beaucoup de stages en compagnie de l’équipe de France ou de courses internationales. Cela s’est donc compliqué pour mener le tout de front. Je connaissais bien Vincent Van Thielen, l’un des responsables du sport-études cyclisme de Charleroi, qui m’a alors proposé de rejoindre cette structure. C’était absolument parfait parce qu’après les cours en matinée, je disposais de l’après-midi pour m’entraîner au mieux. J’étais à l’internat car 80 kilomètres séparaient tout de même la ville hennuyère de la maison de mes parents et je garde d’excellents souvenirs de toute cette période qui m’a permis de réaliser de belles saisons dans les catégories juniors !"

De 2013 à 2015, Marion Rousse a également porté le maillot de l’équipe Lotto Ladies. " Il y avait une super ambiance dans cette formation, qui mêlait professionnalisme et décontraction. Un très grand nombre de nationalités différentes étaient représentées dans un effectif extrêmement cosmopolite, ce qui me plaisait beaucoup. J’ai toujours beaucoup aimé découvrir d’autres cultures, d’autres pays. Très jeune déjà, je mettais d’ailleurs le cap sur… la Belgique pratiquement tous les week-ends puisque des courses féminines y étaient organisées chaque semaine, ce qui n’était pas le cas dans ma région."

Un lien étroit avec notre pays que partage également Julian Alaphilippe. Lors de notre sondage iVOX réalisé en début d’année en collaboration avec le COIB, il avait ainsi été couronné sportif étranger préféré des Belges, détrônant alors le roi Federer (5 fois élu au préalable).

"Julian a fait toute sa carrière pro en Belgique et c’est un pays qu’il affectionne particulièrement. Il aime la manière d’être des gens, la mentalité, l’ambiance. Il se sent extrêmement bien dans l’équipe Deceuninck-Quick Step et c’est pour cela qu’il a prolongé son contrat avec l’équipe de Patrick Lefevere jusque fin 2024. Cela nous fait un point commun de plus (rires) … Nous passons tous les deux pas mal de temps chez vous pour notre boulot, mais c’est à chaque fois avec énormément de plaisir, vraiment."

"Le cyclisme féminin va dans la bonne direction"

Comme mercredi lors de la Flèche wallonne, l’épreuve masculine de Liège-Bastogne-Liège sera précédée d’une déclinaison féminine.

"Les choses ont totalement changé depuis 2015, l’année de ma retraite, juge ainsi Marion Rousse. Le cyclisme féminin est désormais en plein boum et bénéficie d’une bien meilleure exposition médiatique et télévisée. C’est la base d’un cercle vertueux qui a permis aux organisateurs de proposer de plus en plus d’épreuves mais aussi aux équipes de se développer et à l’UCI de mettre sur pied un salaire minimal imposé. Les audiences sont très bonnes, ce qui démontre qu’il y a un réel intérêt dans le public. Cet automne, nous assisterons au premier Paris-Roubaix féminin alors que la saison prochaine devrait voir naître un Tour de France pour les femmes. Les choses sont engagées dans la bonne direction et je serais extrêmement heureuse de pouvoir commenter une Grande Boucle féminine en 2022. Cela participerait, j’en suis convaincue, à franchir encore une étape importante dans la popularisation de ce sport."