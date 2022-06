Mark Cavendish n’a pas pu pleinement défendre ses chances, ce dimanche, sur la Flèche de Heist. Le co-recordman de victoires d’étape sur le Tour de France avec Eddy Merckx a été gêné dans le dernier kilomètre par un ennui mécanique, avec une chaîne déraillée. "Ce n’est pas la première fois que cela arrive cette saison", peste le sprinter anglais au caractère bien trempé.

Mais il n’avait pas abordé ce sprint de manière idéale puisqu’il n’avait pas pu suivre le trio composé d’Arnaud De Lie, Piet Allegaert et de Giacomo Nizzolo. "J’étais donc un peu trop loin", a-t-il ajouté. "Je savais que ce serait compliqué de gagner, mais je devais tenter car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais, cet Arnaud De Lie, il est rapide, vous savez…"

Un compliment que le jeune coureur wallon appréciera, comme tous ses supporters de plus en plus nombreux ! Le sprinter anglais a d’ailleurs félicité, sur le podium, Arnaud De Lie. Comme Giacomo Nizzolo. "Il m’a manqué un peu de jambes pour gagner, mais je ne pouvais rien faire face à Arnaud De Lie : félicitations à lui !", commente le coureur italien. "Je ne suis pas encore super et cette course a été très nerveuse avec un final très technique. Mais j’ai su signer une bonne fin de course en étant bien placé."